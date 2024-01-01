Gramara, kullanıcıların akıcı ve net bir şekilde yazmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dil bilgisi denetleyicisidir. Dilbilgisini, diksiyonu ve stili geliştirmek için kullanılabilir ve birden fazla dilde mevcuttur. Dilbilgisi, yanlış veya garip kelimeleri otomatik olarak vurgulamak ve zayıf İngilizceyi daha akıcı ve doğal cümlelere çevirmek için kullanılabilir. Hatta kullanıcıların kendi yazma stillerini ve ses tonlarını seçmelerine olanak tanıyor ve düzeltilmiş cümleleri ana dillerine çevirebiliyor. Gramara'nın kullanımı ücretsizdir ve bir Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası sunar. Kanada'da Vectica Systems Ltd. tarafından yapılmıştır.

Web Sitesi: gramara.com

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