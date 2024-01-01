Gramara

Gramara

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gramara.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Gramara çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gramara, kullanıcıların akıcı ve net bir şekilde yazmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dil bilgisi denetleyicisidir. Dilbilgisini, diksiyonu ve stili geliştirmek için kullanılabilir ve birden fazla dilde mevcuttur. Dilbilgisi, yanlış veya garip kelimeleri otomatik olarak vurgulamak ve zayıf İngilizceyi daha akıcı ve doğal cümlelere çevirmek için kullanılabilir. Hatta kullanıcıların kendi yazma stillerini ve ses tonlarını seçmelerine olanak tanıyor ve düzeltilmiş cümleleri ana dillerine çevirebiliyor. Gramara'nın kullanımı ücretsizdir ve bir Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası sunar. Kanada'da Vectica Systems Ltd. tarafından yapılmıştır.

Web Sitesi: gramara.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gramara ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Engram

Engram

engram.us

Outwrite

Outwrite

outwrite.com

Scribens

Scribens

scribens.com

Copymatic

Copymatic

copymatic.ai

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Jisho

Jisho

jisho.org

Raplyrics

Raplyrics

raplyrics.eu

Fluently

Fluently

fluently.so

Engvid

Engvid

engvid.com

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

Smodin

Smodin

smodin.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası