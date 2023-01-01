WebCatalog
Smodin

Smodin

smodin.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smodin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Smodin, günlük uygulamaları her dilde kullanılabilir hale getirme misyonundadır. Öncelikle öğrencilere, yazarlara, eğitimcilere ve sanal çalışanlara günlük işlerinde yardımcı olmaya odaklandık.

Web Sitesi: smodin.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smodin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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