Her öğretmenin en iyi arkadaşı. Fetchy eğitimciler için sanal bir asistandır. Fetchy, sınıflardan evde eğitime kadar öğretme şeklinizi dönüştürür.

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