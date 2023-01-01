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WizIQ

WizIQ

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Web Sitesi: wiziq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WizIQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Canlı ve temposunu kendiniz belirleyebileceğiniz çevrimiçi kurslar sunmak için Sanal Sınıf ve LMS Yazılımı. Çevrimiçi öğretmek ve eğitmek için ihtiyacınız olan her şey. Şimdi başla.

Web Sitesi: wiziq.com

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