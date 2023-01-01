WebCatalog
Teachizy

Teachizy

app.teachizy.fr

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Teachizy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi kurslar oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Basit, esnek ve %100 Fransızca olan Teachizy, eğitiminizi dijitalleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir LMS aracıdır.

Web Sitesi: teachizy.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Teachizy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

iHASCO

iHASCO

app.ihasco.co.uk

Noonshot

Noonshot

prompt.noonshot.com

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

DataDistillr

DataDistillr

app.datadistillr.io

Calligraphr

Calligraphr

calligraphr.com

Apination

Apination

my.apination.com

Polydone

Polydone

new.polydone.com

Intelimotor

Intelimotor

app.intelimotor.com

Hired

Hired

hired.com

Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

Kriptomat

Kriptomat

app.kriptomat.io

Sloyd

Sloyd

app.sloyd.ai

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası