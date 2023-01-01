WebCatalog
Calligraphr

Calligraphr

calligraphr.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Calligraphr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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El yazınızı veya kaligrafinizi bir yazı tipine dönüştürün! Kendi yazı tipinizi oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kendi yazı tipinizle özgün kişisel tasarımlar ve kaligrafi sanat eserleri yaratabilirsiniz.

Web Sitesi: calligraphr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Calligraphr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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