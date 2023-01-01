WebCatalog
Headlime

Headlime

headlime.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Headlime çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kopya yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kopya yazmak zaman alıcı ve zordur. Headlime'ın yapay zekası düşüncelerinizi alıp kelimelere dönüştürebilir, böylece zamandan tasarruf etmenizi sağlar, böylece önemli olana, yani işinize odaklanabilirsiniz!

Web Sitesi: headlime.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Headlime ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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