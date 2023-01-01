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Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

hris.employerflexible.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşveren Esnek olarak her gün kuruluşlarla birlikte çalışarak onların İK süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı oluyoruz; böylece en önemli konulara odaklanabilirler.

Web Sitesi: employerflexible.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Employer Flexible myHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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