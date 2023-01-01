Beehively yenilik getirir. Odak noktamız teknoloji ve gelişmiş araçları geliştirmek ve okullara sunmaktır. Okulunuzu bağlı tutun. Çevrimiçi. Sınıfta. Her yer. Bir okulu yönetmek basit olmalıdır. Bir web sitesini yönetmek, ebeveynlerle iletişim kurmak ve her gün ihtiyaç duyduğunuz verileri takip etmek zorludur. Beehively tüm bunları ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olmak için burada; böylece en önemli şeye odaklanabilirsiniz: gelecek nesle eğitim vermek.

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