WebCatalog
Beehively

Beehively

beehively.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Beehively çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Beehively yenilik getirir. Odak noktamız teknoloji ve gelişmiş araçları geliştirmek ve okullara sunmaktır. Okulunuzu bağlı tutun. Çevrimiçi. Sınıfta. Her yer. Bir okulu yönetmek basit olmalıdır. Bir web sitesini yönetmek, ebeveynlerle iletişim kurmak ve her gün ihtiyaç duyduğunuz verileri takip etmek zorludur. Beehively tüm bunları ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olmak için burada; böylece en önemli şeye odaklanabilirsiniz: gelecek nesle eğitim vermek.

Web Sitesi: beehively.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Beehively ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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