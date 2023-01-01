WebCatalog
Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle tüm cihazlarda kesintisiz ölçeklendirmenin keyfini çıkarın. LearningStudioAI, öğretiminizi optimize etmenize yardımcı olmak için sınıfının en iyi hizmet öğrenme analitiğini sağlar.

Web Sitesi: learningstudioai.com

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