WebCatalog
Vexis AI

Vexis AI

vexisai.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vexis AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Vexis, eğitimciler için not vermede ezber bozan en üst düzey çözümdür. Not verme sürecini hızlandırarak öğretmeye odaklanmanız için zaman kazandırıyoruz. İlerleme durumunuzla senkronize edin, öğrencilerinizin verilerini koruyun ve her seferinde tarafsız, doğru not vermenin keyfini çıkarın.

Web Sitesi: vexisai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vexis AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Progress Learning

Progress Learning

progresslearning.com

Pearson MyLab

Pearson MyLab

mlm.pearson.com

Speakable

Speakable

speakableapp.com

Pear Deck

Pear Deck

peardeck.com

Pomodor

Pomodor

pomodor.app

QuizWhizzer

QuizWhizzer

quizwhizzer.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

Kami

Kami

kamiapp.com

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Indivizo

Indivizo

indivizo.com

Smodin

Smodin

smodin.io

Petroka

Petroka

petroka.app

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası