Speakable, 100'den fazla dilde otomatik olarak derecelendirilen konuşma etkinlikleri oluşturmak, saatlerce süren kayıtlara not verme zorluğunu ortadan kaldırmak ve böylece en iyi yaptığınız şeye, yani öğretmeye odaklanabilmeniz için ilk tercihinizdir.

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