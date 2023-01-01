WebCatalog
Speakable

Speakable

speakableapp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Speakable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Speakable, 100'den fazla dilde otomatik olarak derecelendirilen konuşma etkinlikleri oluşturmak, saatlerce süren kayıtlara not verme zorluğunu ortadan kaldırmak ve böylece en iyi yaptığınız şeye, yani öğretmeye odaklanabilmeniz için ilk tercihinizdir.

Web Sitesi: speakableapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Speakable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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