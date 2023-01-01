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QuizWhizzer

QuizWhizzer

quizwhizzer.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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QuizWhizzer, eğlenceli oyunlaştırılmış bilgi yarışması yarışları oluşturmak için en iyi sınıf aracıdır! Testiniz için benzersiz bir oyun tahtası oluşturmak amacıyla bir arka plan resmi yükleyin ve oyuncuların hareket edeceği alanları ekleyin. Daha sonra, soruları yanıtlarken öğrencilerin avatarlarının gerçek zamanlı olarak ilerlemesini izleyin!

Web Sitesi: quizwhizzer.com

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