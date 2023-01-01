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Google Classroom

Google Classroom

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Google Classroom, Google tarafından okullar için geliştirilen ve ödev oluşturmayı, dağıtmayı ve notlandırmayı basitleştirmeyi amaçlayan ücretsiz bir web hizmetidir. Google Classroom'un temel amacı, öğretmenler ve öğrenciler arasında dosya paylaşım sürecini kolaylaştırmaktır. Google Classroom'u 40 ila 100 milyon kullanıcının kullandığı tahmin ediliyor. Google Classroom, öğrenci ve öğretmen iletişimini yönetmek için Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Gmail ve Takvim'i uyumlu bir platformda entegre eder. Öğrenciler özel bir kod aracılığıyla bir sınıfa katılmaya davet edilebilir veya bir okul alanından otomatik olarak içe aktarılabilir. Öğretmenler Google ekosistemi içinde ödev oluşturabilir, dağıtabilir ve işaretleyebilir. Her sınıf, ilgili kullanıcının Drive'ında, öğrencinin bir öğretmen tarafından not verilmek üzere çalışmalarını gönderebileceği ayrı bir klasör oluşturur. Ödevler ve son tarihler Google takvimine eklenir; her ödev bir kategoriye (veya konuya) ait olabilir. Öğretmenler bir belgenin düzeltme geçmişini inceleyerek her öğrencinin ilerlemesini izleyebilir ve not verildikten sonra öğretmenler yorumlarla birlikte çalışmayı geri verebilir. Classroom'un ayrıca Android ve iOS'ta kullanılabilen mobil uygulamaları da vardır.

Web Sitesi: edu.google.com

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