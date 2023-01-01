WebCatalog
Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Classroomscreen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınıf yönetimi artık daha kolay. Classroomscreen'in sezgisel araçlarını kullanarak sınıf etkinliklerinizi destekleyin, katılımı teşvik edin ve öğrencilerinizin çalışmaya başlamasına yardımcı olun.

Web Sitesi: classroomscreen.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Classroomscreen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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