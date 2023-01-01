Kinderpedia, sınıf etkileşimini basitleştirir, okul faaliyetleri ve mali konular hakkında tam bir bakış açısı sunar, öğrenci özerkliğini teşvik eder ve ebeveyn katılımını artırır.

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