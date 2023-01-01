Desmos Calculator

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Desmos, her öğrencinin matematiği sevmesine ve matematik öğrenmeyi sevmesine yardımcı olmak için sınıfının en iyisi hesap makineleri, dijital matematik etkinlikleri ve müfredat sunar.

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