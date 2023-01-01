WebCatalog
Desmos Calculator

Desmos Calculator

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: desmos.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Desmos Calculator çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Desmos, her öğrencinin matematiği sevmesine ve matematik öğrenmeyi sevmesine yardımcı olmak için sınıfının en iyisi hesap makineleri, dijital matematik etkinlikleri ve müfredat sunar.

Web Sitesi: desmos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Desmos Calculator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GeoGebra

GeoGebra

geogebra.org

Stile

Stile

stileeducation.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvas.com

Calculator

Calculator

calculator.io

Edia

Edia

edia.app

Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

LiteracyPlanet

LiteracyPlanet

literacyplanet.com

MyEducator

MyEducator

myeducator.com

Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

ANTON

ANTON

anton.app

RapidTables

RapidTables

rapidtables.com

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası