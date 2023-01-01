Guided Readers

Farklılaştırılmış K-3 Rehberli Okuma programımız, öğrenci katılımını ve etkinliğini artırır ve çeşitli sınıf ortamlarına (hem kişisel hem de çevrimiçi) hızlı bir şekilde uyarlanabilir.

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