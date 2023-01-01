WebCatalog
PLT4M

PLT4M

plt4m.com

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Beden Eğitimi Yoluyla Öğrenci Sağlığının İyileştirilmesi Beden Eğitimi bölümleriyle işbirliği içinde programımız, katılımı ve aktiviteyi artıran modern, fitness odaklı bir müfredat kullanarak öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlığını destekler.

Web Sitesi: plt4m.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PLT4M ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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