Her öğrenci için birinci sınıf bir bilim eğitimi. Stile'ın fenomenlere dayalı müfredatı, eğitimcilerin sınıflarını bilimdeki en son gelişmelerle hayata geçirmelerine yardımcı olur.

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