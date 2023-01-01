WebCatalog
Imagine Learning

Imagine Learning

imaginelearning.com

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Hoş Geldiniz Winsor Learning - okuma biliminde tanınmış bir endüstri lideri. Basın bültenini okuyun. öğrenmenin geleceğini hayal edin Imagine Learning'de, her öğrencinin benzersiz yolculuğunda öğrenmede atılımları ateşliyoruz. İleriyi Düşünen Eğitim Çözümleri Sınıfların sınır tanımadığı bir dünya hayal edin; eğitimcilere güç veren, K-12 öğrencilerinin katılımını sağlayan ve […].

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