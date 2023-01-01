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Science4Us

Science4Us

science4us.com

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Science4Us.com, K-2. sınıf öğrencilerine temel beceriler sağlayan etkileşimli, standartlara dayalı bir bilim müfredatıdır. Eğitimcilere yönelik destek de dahil olmak üzere Science4Us, Fizik Bilimi, Yaşam Bilimi, Yer/Uzay Bilimi ve Bilimsel Araştırmayı kapsar.

Web Sitesi: science4us.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Science4Us ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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