WebCatalog
Lumen OHM

Lumen OHM

lumenlearning.com

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Çevrimiçi Ödev Yöneticisi: Eğitimciler tarafından tasarlanan Lumen Çevrimiçi Ödev Yöneticisi (OHM), öğrencilerin matematik ve diğer niceliksel becerilerde uzmanlaşmasına yardımcı olmak için binlerce etkileşimli değerlendirme sorusundan yararlanır.

Web Sitesi: lumenlearning.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lumen OHM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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