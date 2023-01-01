Çevrimiçi Ödev Yöneticisi: Eğitimciler tarafından tasarlanan Lumen Çevrimiçi Ödev Yöneticisi (OHM), öğrencilerin matematik ve diğer niceliksel becerilerde uzmanlaşmasına yardımcı olmak için binlerce etkileşimli değerlendirme sorusundan yararlanır.

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