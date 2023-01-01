Study Island

Standartlarda Ustalık ve Yeterliliği Artırın. Standartlara dayalı biçimlendirici değerlendirme ve uygulama programımızı kullanan öğrenciler, daha yüksek matematik ve okuma değerlendirme puanları elde ederler.

Web Sitesi: edmentum.com

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