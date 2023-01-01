Istation
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Istation çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: istation.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Istation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
CodeMonkey
codemonkey.com
SplashLearn
splashlearn.com
PhET Simulations
phet.colorado.edu
Mathletics
mathletics.com
Study Island
edmentum.com
IXL
ixl.com
Smartick
smartickmethod.com
WriteReader
writereader.com
Macmillan Dictionary
macmillandictionary.com
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Quill.org
quill.org
Lexia PowerUp Literacy
lexialearning.com