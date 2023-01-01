Lexia® PowerUp Literacy®, Üniversiteye ve Kariyere Hazır Standartları karşılayamama riski taşıyan 6-12. sınıflardaki öğrencilerin okuryazarlık kazanımlarını hızlandırır. Ortalama ortaokul okuma müdahalesinden beş kata kadar daha etkili olduğu kanıtlanmış PowerUp, öğrencilerin tek bir akademik yılda birden fazla yıl boyunca büyüme elde etmelerine olanak tanır.

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