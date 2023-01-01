FLVS (Florida Virtual School), Florida'da ve tüm dünyada K-12 sınıflarındaki öğrencilere çevrimiçi hizmet veren akredite, halka açık bir e-öğrenme okuludur.

Web Sitesi: flvs.net

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