WebCatalog
FLVS

FLVS

flvs.net

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FLVS (Florida Virtual School), Florida'da ve tüm dünyada K-12 sınıflarındaki öğrencilere çevrimiçi hizmet veren akredite, halka açık bir e-öğrenme okuludur.

Web Sitesi: flvs.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, FLVS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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