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CK-12, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi hızında öğrenme içeriği ve araçları sağlayarak K-12 öğrenimini küresel olarak geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Web Sitesi: ck12.org

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