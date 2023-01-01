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CK-12

CK-12

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Web Sitesi: ck12.org

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CK-12, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi hızında öğrenme içeriği ve araçları sağlayarak K-12 öğrenimini küresel olarak geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Web Sitesi: ck12.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, CK-12 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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