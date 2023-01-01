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edunation

edunation

edu-nation.net

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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K-12 için En İyi Öğrenme Platformu. Edunation, tüm öğrenme ihtiyaçlarınızı tek bir gelişmiş platformda birleştirerek öğrencilerinize, öğretmenlerinize ve velilerinize daha basit ve daha bağlantılı bir öğrenme deneyimi için doğru araçları sağlar.

Web Sitesi: edu-nation.net

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