Education Perfect, öğretmenler ve ebeveynler için 5-12 yaş arası müfredata uygun bir öğretme ve öğrenme platformudur.

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