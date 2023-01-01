WebCatalog
Newsela

Newsela

newsela.com

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Ulusal ve Eyalet Standartlarına Uygun, İlgili Müfredatı Destekleyecek Esnek İçerik. Dersler İçin Mükemmel İçeriği Bulun. Kitabın ötesine geçin.

Web Sitesi: newsela.com

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