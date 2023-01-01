PBS LearningMedia
pbslearningmedia.org
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PBS LearningMedia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: pbslearningmedia.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, PBS LearningMedia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Progress Learning
app.progresslearning.com
Flocabulary
flocabulary.com
Fluentize
app.fluentize.com
SplashLearn
splashlearn.com
Newsela
newsela.com
QuizWizardGPT
quizwizardgpt.com
BusinessU
app.businessu.org
Education CoPilot
app.educationcopilot.com
Education Perfect
app.educationperfect.com
Education.com
education.com
Legends of Learning
app.legendsoflearning.com
Bromcom Student
bromcomvle.com