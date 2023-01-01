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Fluentize

Fluentize

fluentize.com

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Fluentize, genç veya yetişkin öğrencileri olan İngilizce öğretmenleri için gerçek dünyadaki videolara dayalı modern, ilgi çekici ve etkileşimli ESL ders planları oluşturur.

Web Sitesi: fluentize.com

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