Fluentize, genç veya yetişkin öğrencileri olan İngilizce öğretmenleri için gerçek dünyadaki videolara dayalı modern, ilgi çekici ve etkileşimli ESL ders planları oluşturur.

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