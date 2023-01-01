WebCatalog
GrammarFlip

GrammarFlip

grammarflip.com

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GrammarFlip, İngilizce öğretmenlerine zaman kazandırırken öğrencilerin öğrenimini kişiselleştirmek için tasarlanmış etkileşimli bir çevrimiçi dilbilgisi ve yazma programıdır.

Web Sitesi: grammarflip.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GrammarFlip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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