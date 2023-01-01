Biçimlendirici, öğretmenlerin ek süper güçlerin kilidini açmasına, öğrenci katılımını artırmasına ve öğrenmeyi hızlandırmasına yardımcı olur. Gerçek zamanlı öğrenci yanıtlarını bugün görmeye başlayın.

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