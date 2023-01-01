Onesaz, zoom, Vimeo ve öğrenci hayatını daha iyi hale getiren daha birçok özellik gibi çeşitli video konferans entegrasyonunu kullanarak okulların sınavlar, ödevler yapmasına ve öğrencilerle iletişim kurmasına yardımcı olur ve ayrıca öğretmenlerin sınavlarda ve ödevlerde öğrenci performansı hakkında derinlemesine analiz yapmasına yardımcı olabilir. öğrencinin daha iyi performans göstermesi ve daha hızlı öğrenmesi

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