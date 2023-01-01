WebCatalog
Onesaz

Onesaz

onesaz.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Onesaz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Onesaz, zoom, Vimeo ve öğrenci hayatını daha iyi hale getiren daha birçok özellik gibi çeşitli video konferans entegrasyonunu kullanarak okulların sınavlar, ödevler yapmasına ve öğrencilerle iletişim kurmasına yardımcı olur ve ayrıca öğretmenlerin sınavlarda ve ödevlerde öğrenci performansı hakkında derinlemesine analiz yapmasına yardımcı olabilir. öğrencinin daha iyi performans göstermesi ve daha hızlı öğrenmesi

Web Sitesi: onesaz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Onesaz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Possip

Possip

weeklypossip.com

Writable

Writable

writable.com

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Dugga

Dugga

dugga.com

Acellus

Acellus

acellus.com

Quizplus

Quizplus

quizplus.com

GoGuardian

GoGuardian

goguardian.com

MasterClass

MasterClass

masterclass.com

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Edmodo

Edmodo


My Study Life

My Study Life

mystudylife.com

Pandai

Pandai

pandai.org

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası