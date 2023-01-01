Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ülke genelindeki okullar, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin öğrenme süreci boyunca daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak için Acellus Öğrenme Hızlandırıcıya yöneldi.

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