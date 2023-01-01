İNTERAKTİF AKILLI DERS KİTAPLARI TAM KATALOĞU GÖRÜNTÜLE Katılımı ve Öğrenme Sonuçlarını İyileştirin MyEducator akıllı ders kitapları, multimedya içeriğini, etkileşimli değerlendirmeleri, vakaları ve öğrenme etkinliklerini kullanarak öğrenci katılımını ve başarısını artırmaya yönelik kanıtlanmış çözümlerdir. Her kaynak sağlam içerir Daha fazla oku…

Web Sitesi: myeducator.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyEducator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.