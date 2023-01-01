Turnitin
turnitin.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Turnitin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: turnitin.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Turnitin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
LiteracyPlanet
app.literacyplanet.com
MyEducator
app.myeducator.com
Panorama Education
secure.panoramaed.com
Savvas Realize
savvasrealize.com
Phrasly
phrasly.ai
Pear Deck
app.peardeck.com
Aktiv Learning
aktiv.com
Eli Review
app.elireview.com
Canary Technologies
canarytechnologies.com
Scribbr
order.scribbr.com
Bud Systems
bud.co.uk
Formative
app.formative.com