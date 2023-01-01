Turnitin çözümleri akademik bütünlüğü destekler, not verme ve geri bildirimi kolaylaştırır, intihalleri caydırır ve öğrenci sonuçlarını iyileştirir.

Web Sitesi: turnitin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Turnitin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.