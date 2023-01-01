WebCatalog
Phrasly

Phrasly

phrasly.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Phrasly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Phrasly.AI, gelişmiş AI algılama ve bypass çözümleri sunar. Araçlarımız, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği, ayırt edilemez insan benzeri metne dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır. Akademik bütünlüğü korumak ve içerik ihtiyaçlarınızı zahmetsizce yeniden yazmak için mükemmeldir. Etkili AI dedektör bypass çözümleri için hizmetimizi keşfedin ve bugün AI içeriğinizi insanileştirin.

Web Sitesi: phrasly.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Phrasly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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