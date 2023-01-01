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Aktiv Learning

Aktiv Learning

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Web Sitesi: aktiv.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aktiv Learning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

STEM'de Öğrenci Katılımını Etkinleştirin Aktiv Learning'in yeni nesil platformu, STEM derslerinde öğrenci katılımını artırır ve öğrenci sonuçlarını iyileştirir. Öğrencilerin zor kavramları yeni ve yenilikçi yollarla görselleştirmelerine, deneyimlemelerine ve bunlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan ürün ailemiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web Sitesi: aktiv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aktiv Learning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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