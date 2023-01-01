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STEM'de Öğrenci Katılımını Etkinleştirin Aktiv Learning'in yeni nesil platformu, STEM derslerinde öğrenci katılımını artırır ve öğrenci sonuçlarını iyileştirir. Öğrencilerin zor kavramları yeni ve yenilikçi yollarla görselleştirmelerine, deneyimlemelerine ve bunlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan ürün ailemiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

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