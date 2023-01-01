Savvas Realize

Eski adıyla Pearson K12 öğrenimi olan Savvas Learning Company, öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için K-12 eğitim müfredatı ve değerlendirmeleri ile çevrimiçi öğrenim müfredatı oluşturuyor.

Web Sitesi: savvas.com

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