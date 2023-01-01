K12, birçok sanal devlet okulunun yanı sıra evde eğitim için de güvenilir bir çevrimiçi öğrenim sağlayıcısıdır. Çocuğunuzun eğitiminin sorumluluğunu üstlenin ve hemen kaydolun.

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