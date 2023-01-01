WebCatalog
Jupiter Education

Jupiter Education

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Jupiter Ed, 49 eyaletteki okullara hizmet veren ve toplam 3 milyondan fazla öğrenciye hizmet veren bulut tabanlı bir K12/yüksek öğrenim not defteri, LMS, SIS çözüm sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: jupitered.com

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