CYPHER LEARNING

NEO LMS, dünya çapında okullar ve üniversiteler tarafından kullanılan ödüllü bir akıllı öğrenme platformudur (ILP). NEO LMS, eğitim kurumlarının verimli öğretme ve öğrenmeyi desteklemek için ihtiyaç duyduğu tüm temel araçları içeren eksiksiz bir çözümdür.

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