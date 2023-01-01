WebCatalog
Satchel One

Satchel One

satchelone.com

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On yılı aşkın bir süredir öğretmenin tercihi. Satchel One, Google for Education İş Ortağı ve Microsoft İş Ortağıdır ve Birleşik Krallık'taki her 3 ortaokuldan 1'i tarafından güvenilmektedir. Ödüllü öğrenme platformumuz, Google Classroom ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak anlamlı ilişkiler kurar ve okulların en üst düzeyde öğrenme deneyimi sunmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: teamsatchel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Satchel One ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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