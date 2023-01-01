WebCatalog
Cozi

Cozi

cozi.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cozi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cozi aileler için 1 numaralı düzenleme uygulamasıdır. Herkesin programlarını ve tüm listelerinizi tek bir yerde tutar. Cozi, 3 kez Annenin Seçimi Ödülünü Kazanmıştır.

Web Sitesi: cozi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cozi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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