Cozi aileler için 1 numaralı düzenleme uygulamasıdır. Herkesin programlarını ve tüm listelerinizi tek bir yerde tutar. Cozi, 3 kez Annenin Seçimi Ödülünü Kazanmıştır.

Web Sitesi: cozi.com

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