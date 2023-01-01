Goodlord, teklif mektubunun gönderilmesinden kira tahsilatına kadar tüm kiracılık sürecini tek bir yerden yönetmek için CRM'nizle birlikte çalışan, acentenizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini garanti eden ödüllü bir kiralama platformudur.

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