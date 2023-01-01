WebCatalog
Goodlord

Goodlord

goodlord.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Goodlord çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Goodlord, teklif mektubunun gönderilmesinden kira tahsilatına kadar tüm kiracılık sürecini tek bir yerden yönetmek için CRM'nizle birlikte çalışan, acentenizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini garanti eden ödüllü bir kiralama platformudur.

Web Sitesi: goodlord.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goodlord ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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