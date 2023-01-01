WebCatalog

Coretal

Coretal

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Web Sitesi: coretal.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Coretal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve biletleme, takvim, planlama ve çok daha fazlasını içerir. Temel iş ihtiyaçlarınız için başvurulacak platformu oluşturuyoruz. Zamandan, paradan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol panelimiz ve widget'larımızla işletmenize her zaman genel bir bakış elde edin. Panolar - Esnek. Özelleştirilebilir. Güçlü. Panoları istediğiniz gibi oluşturun, kurun ve yönetin. Süreçleri takip etmek için Görev Panoları, proje Panoları, Panolar. Personeli yönetmek için kurullar. Herhangi bir çözüm veya sorun için panolar. Panoları projelere bağlayın. Bağımsız kurullara sahip olun. Gerçekten seçim sizin Projeler - Özetler, görevler, zaman çizelgeleri, zaman takibi, konuşmalar, kararlar, faturalar, teklifler ve sözleşmelerle birlikte projeleri tek bir yerden takip edin. Faturalar - Fatura özelliğimizi kullanarak gönderin, takip edin ve ödeme alın. Kişiler - Kişileri kaydedin ve onlarla olan etkileşiminizi ve iletişimlerinizi takip edin.

Web Sitesi: coretal.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coretal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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