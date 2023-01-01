Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve biletleme, takvim, planlama ve çok daha fazlasını içerir. Temel iş ihtiyaçlarınız için başvurulacak platformu oluşturuyoruz. Zamandan, paradan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol panelimiz ve widget'larımızla işletmenize her zaman genel bir bakış elde edin. Panolar - Esnek. Özelleştirilebilir. Güçlü. Panoları istediğiniz gibi oluşturun, kurun ve yönetin. Süreçleri takip etmek için Görev Panoları, proje Panoları, Panolar. Personeli yönetmek için kurullar. Herhangi bir çözüm veya sorun için panolar. Panoları projelere bağlayın. Bağımsız kurullara sahip olun. Gerçekten seçim sizin Projeler - Özetler, görevler, zaman çizelgeleri, zaman takibi, konuşmalar, kararlar, faturalar, teklifler ve sözleşmelerle birlikte projeleri tek bir yerden takip edin. Faturalar - Fatura özelliğimizi kullanarak gönderin, takip edin ve ödeme alın. Kişiler - Kişileri kaydedin ve onlarla olan etkileşiminizi ve iletişimlerinizi takip edin.

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