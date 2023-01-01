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Jira

Jira

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Web Sitesi: atlassian.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jira çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.

Web Sitesi: atlassian.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jira ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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