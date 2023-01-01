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Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.

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